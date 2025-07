GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area produttiva di via Genova e l’adeguamento degli accessi su via Senese. Con questo passaggio si apre ora la fase di gara per l’affidamento dei lavori, propedeutica all’avvio del cantiere. L’intervento, finanziato con risorse Fsc 2021–2027 nell’ambito dell’Accordo per la coesione tra Regione Toscana e Governo, ha un valore di un milione e 400mila euro circa, coperto in parte anche dal Comune di Grosseto.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo si entra nella fase operativa di un’opera fondamentale per lo sviluppo produttivo della città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Un’infrastruttura moderna e funzionale che migliorerà l’accessibilità dell’area, sostenendo concretamente le attività economiche locali, l’occupazione e l’attrattività del nostro territorio. Questo ulteriore passo rappresenta il risultato di un lavoro sinergico e di un impegno costante nel portare avanti progetti strategici a servizio della crescita cittadina”.

“Questo intervento – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – è parte di una visione ampia che guarda allo sviluppo urbanistico con attenzione alle esigenze reali del comparto produttivo. Il contributo statale, veicolato attraverso la Regione Toscana, è un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche per il potenziamento delle infrastrutture locali”.

Soddisfazione anche da parte di Confindustria: “Accogliamo con favore questo ulteriore passo in avanti verso l’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’area produttiva di via Genova – commenta Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud –. Si tratta di un intervento atteso da tempo, necessario per sostenere concretamente la crescita e lo sviluppo delle imprese manifatturiere presenti in quest’ambito. Il progetto rappresenta la base infrastrutturale su cui costruire una nuova fase di rilancio dell’Area Punto Zero, su cui stiamo lavorando in modo coordinato con l’Amministrazione comunale e la Regione. Adesso attendiamo con fiducia l’avvio del cantiere, che darà un segnale concreto di cambiamento a tutto il tessuto produttivo locale”.