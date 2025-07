GROSSETO – Terza settimana al Master Camp della pallavolo Grosseto con il super ospite Pardo Mati, centrale del Modena Volley in A1. Nell’occasione Pardo è stato accompagnato dalla sorella Tessa, anch’essa giocatrice di pallavolo. Se l’esperienza di Pardo è stata preziosa, quella di Tessa è stata straordinaria, avendo lei studiato e giocato per cinque anni nei college negli Stati Uniti, inizialmente in Kansas alla Kansas State University per poi trasferirsi alla Old Dominion University in Virginia, dove si è laureata al quarto anno e finito gli studi con un anno di master alla Florida Institute of Technology.

I due fratelli hanno allenato insieme ai coach biancorossi con passione e professionalità. “Ringraziamo di cuore Pardo e Tessa – ha diramato la società grossetana – per la gentilezza e la disponibilità dimostrata e non ultimo il Modena Volley per la gentile concessione”.