ORBETELLO – “L’attività del comitato cittadino “Orbetello Bene Comune” continua alacremente ed in questi tre mesi trascorsi dalla sua costituzione il consiglio direttivo si è impegnato a seguire l’iter di costituzione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello, ad interfacciarsi con i soggetti coinvolti nelle operazioni di monitoraggio della situazione Sitoco per acquisire informazioni certe su queste attività, ad incontrare alcune associazioni di volontariato, specialmente attive nell’abitato di Albinia e del suo territorio, il tutto con lo scopo di condividere le criticità presenti, ascoltare quello che queste stanno facendo, aggiornarle su quanto Obc sta realizzando e collaborare con loro per contribuire a dare soluzione alle criticità esistenti sul territorio del Comune”.

A dirlo è l’associazione in una nota.

“L’acceleramento verso la nascita del Parco della Laguna di Orbetello ha determinato un impegnato prevalente il direttivo, il quale ha richiesto un incontro a tutti gli enti “futuri Soci” di tale nuovo soggetto, riuscendo ad incontrare Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e Regione Toscana, ai quali ha rappresentato le istanze del comitato rispetto ai contenuti “necessari da aggiungere” nel futuro statuo del Parco, in modo da creare le condizioni per una maggiore aderenza alla realtà e ad agevolare il rapporto fra questo ente con i cittadini”.

“Tali istanze sono state sintetizzate in una assemblea del comitato, del 11 maggio, quindi riepilogate in un documento trasmesso a tutti i futuri soci del Parco prima degli incontri poi con loro”.

“Parallelamente il direttivo ha lavorato alla realizzazione di un incontro pubblico divulgativo sulle condizioni ambientali della Laguna di Orbetello, dialogando con diversi biologi e tecnici ambientali che ben conoscono l’evoluzione della situazione degli ultimi 30 anni; da tali confronti sono emersi dei contenuti che riteniamo debbano essere messi a disposizione della cittadinanza, così da permettere a tutti di conoscere realmente come si sia giunti alla situazione attuale”.

“Abbiamo quindi organizzato per il prossimo 12 luglio un assemblea aperta a tutti (le assemblee del comitato Obc sono per statuto aperte anche ai “non iscritti”) con lo scopo di informare i cittadini partendo dal tema della conoscenza ambientale della Laguna, facendo sintesi in due interventi di Mauro Lenzi che traccerà una narrazione oggettiva di quanto accaduto e si è succeduto in una linea temporale dal 1986 ad oggi, mentre Maurizio De Pirro entrerà nel merito della situazione ambientale del Sin (Sito di interesse nazionale) per come si è determinata e cosa comporta oggi”.

“L’assemblea aperta consentirà ai cittadini presenti di porre delle domande ai relatori così da approfondire e magari fugare, per quello che riguarda le tematiche esposte, i propri convincimenti e i dubbi che in questi anni si sono consolidati a seguito della scarsa o mancante divulgazione da parte dei soggetti preposti”.

“L’assemblea poi sarà l’occasione di raccontare ai presenti quanto emerso negli incontri con gli enti nel merito del percorso di creazione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello, gli effetti che ha suscitato la presentazione del documento per lo statuto, esporre le informazioni acquisite per la situazione Sitoco e stimolare un dibattito aperto per anche sulle altre criticità già note al comitato e per le quali è importante il contributo di tutti i cittadini e del tessuto associativo presente nel territorio del Comune di Orbetello”.

“A tale scopo, il comitato ha esteso l’invito a partecipare all’assemblea aperta a tutti gli enti del futuro Parco, ai comuni limitrofi a Orbetello, ai soggetti coinvolti nella gestione dell’accordo di programma che a tutt’oggi si occupano per conto della Regione Toscana della gestione ambientale della Laguna, alle associazioni di categoria, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale”.

“Inoltre, cercando di stimolare la presenza del Comune di Orbetello, mai presente alle nostre iniziative, seppur sempre invitato, che per tramite del sindaco non ci ha voluto ricevere classificandoci come associazione politica, l’invito a partecipare è stato esteso a tutti i componenti la giunta, così da renderli, se vogliono esserci, liberi di farlo”.

“Ovviamente il motivo principale per cui abbiamo organizzato sia il comitato che iniziative come questa del 12 luglio prossimo, alle ore 18,00 presso l’ex-chiesa di Sant’Antonio di Obetello, via Dante, è proprio per dare la possibilità ai cittadini di far sentire la loro voce su argomenti per i quali i fatti hanno dimostrato inequivocabilmente la fine del sistema della delega politica.

Per tutto questo ci auspichiamo una presenza importante con un altrettanto auspicabile dibatto aperto e privo di condizionamenti di sorta”.