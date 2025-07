ORBETELLO – Il forte odore di bruciato ha messo in allarme il personale dell’ospedale di Orbetello facendo scattare le misure di sicurezza.

«A seguito del surriscaldamento di una batteria in un locale tecnico del presidio ospedaliero di Orbetello – fa sapere la Asl Toscana sud est -, in conseguenza del forte odore sprigionato, il personale presente ha azionato la procedura di messa in sicurezza, spostando in prossimità delle uscite di emergenza le persone presenti al piano terra e adottando le dovute precauzioni per i degenti della Medicina interna con la chiusura delle porte tagliafuoco».

«I tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, e si è risolto nel giro di un’ora senza ripercussioni sulle attività critiche del presidio ospedaliero. La direzione di presidio ringrazia tutti i pazienti, il personale presente e i vigili del fuoco per la collaborazione e la professionalità dimostrata».