GROSSETO – Una delle certezze nella vita è quella di dover bere molta acqua nel periodo estivo ma chissà se molti di voi hanno idea del perché.

Il ns corpo nell’estate tende a riscaldarsi e aumenta quindi la ns temperatura corporea per regolare quindi la ns temperatura il corpo ha bisogno di acqua, tanta perché viene eliminata attraverso la sudorazione che è proprio quel meccanismo di regolamentazione dove si perde liquidi e Sali minerali. Bere serve per reintegrarsi di liquidi visto che il ns corpo è fatto per il 70% circa di acqua. Ho notato che molti dei miei clienti al consiglio di bere di più o far bere i loro bambini mi esprimono proprio la difficoltà di bere solo acqua e che la naturalità dell’acqua spesso non piace. Ecco allora che ho qualche consiglio per voi facile da preparare da bere tutta la famiglia e senza calorie alcune, bevande utili per il nostro benessere e la nostra salute e quella dei nostro cari.

BEVANDA A BASE DI SUCCO DI ALOE

è una bevanda ad azione antinfiammatoria e rinfrescante

20 ml di succo puro di aloe

1 limone succo

Qualche fogliolina di menta o 1 goccia di olio essenziale di menta

1 litro e mezzo di acqua naturale

Se utilizziamo l’olio essenziale vi consiglio di mettere dentro il succo di aloe per poi versarlo dentro la caraffa d’acqua e limone. Girare, e lasciar raffreddare bene. Si può bere durante il giorno va bene per tutte le età.

BEVANDA DETOX SEDANO ARANCIA

Questa bevanda a scopo delicatamente detox grazie al sedano

1litro e mezzo di acqua

1 arancia spremuta

1 gambo di sedano da tagliare a fettine sottili

20 gr di radice di liquirizia

Questa bevanda vi consiglio di lasciarla infusione almeno 8 ore e magari filtrare il tutto perché la radice di liquirizia potrebbe rilasciare qualche polverina fastidiosa da ingerire ma è ottima perche oltre a detossinare aiuta un po a contrastare la tendenza alla pressione bassa estiva.

BEVANDA RINFRESCANTE

1 litro e mezzo di acqua

1 o 2 mazzetti di rosmarino fresco

Qualche foglio di menta

Mezzo cetriolo a fettine

2 cucchiai di lamponi freschi

Mettere tutto dentro alla caraffa d acqua e lasciare infusione almeno tutta la notte, anche questa bevanda è rinfrescante, senza calorie e adatta a tutta la famiglia.

Se volete all’interno della bevande sopra consigliate potete aggiungere anche dei gemmoderivati che vi siano consigliati in base alle vs problematiche come circolazione, depurazione, drenaggio o tutto cio che desiderate, scrivetemi per avere info e consigli personalizzati; [email protected]