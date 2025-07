MARINA DI GROSSETO – Quando ha visto il ragazzino in pericolo non ci ha pensato due volte e si è tuffata in mare per salvarlo.

La campionessa di pugilato Emanuela Pantani ha salvato un ragazzino nelle acque antistanti al bagno Miramare (del fratello Luca), a Marina di Grosseto.

Il ragazzino, originario di Siena, una volta arrivato a riva è stato assistito dal personale del 118.

«Il mare è bello quanto pericoloso non posso biasimare i ragazzi che oggi hanno affrontato la pericolosità di quelle acque perché da giovani anche a me e mio fratello piaceva “andare a prendere le onde” – racconta la campionessa sul proprio profilo Fb – ma purtroppo quando succedono le disavventure così a rischiare la vita oltre i diretti interessati sono anche gli assistenti bagnanti e chi interviene insieme a loro. Quindi vi prego, se sentite il fischio o il richiamo del “bagnino” magari vi infastidisce ma rispettate le regole perché sono quelle regole a salvarvi la vita».

«Volevo far i complimenti all’assistente bagnante “di cui non so il nome” che si è buttato non curante del pericolo (e di pericolo ce n’era molto) per trarre in salvo tutti i ragazzi/e che erano in quella brutta situazione, anche lui molto giovane».

«So che alcuni diranno: è il loro lavoro; ma ragazzi la vita è una e lui l’ha messa in gioco per altri… Quindi bravo spero che tu non ti debba più ritrovare nella situazione di oggi. Con tanta stima ti auguro di fare sempre il tuo lavoro con la volontà di oggi, un abbraccio e un augurio di pronta guarigione a Simone di Siena (so solo questo riguardo al ragazzo con cui ho condiviso questa brutta avventura) e un’altra cosa “gli angeli esistono” oggi ne ho avuto la prova» conclude.

«La fortuna del ragazzino che ha rischiato di affogare è stata la tua presenza al Miramare – dice il fratello Luca su Fb – sei stata grande Lela» (nella foto Emanuela Pantani e il fratello Luca Pantani).