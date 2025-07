GROSSETO – Non si è fermato, è fuggito a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Un pirata della strad questa mattina ha investito una donna che stava attraversando la strada ed è fuggito.

L’incidente è avvenuto in viale Uranio, a Grosseto, alle 9.55.

«Mia madre, che abita vicino, stava attraversando la strada di fronte alla farmacia. Stava andando a trovare mia sorella, che in sta in Barbanella, quando è stata investita da un’auto che non si è neppure fermata» racconta la figlia della vittima.

La donna investita ha 88 anni «Mia mamma è una donna in gamba. Autosufficiente e autonoma. Abita poco distante da dove è avvenuto l’incidente e si muove spesso a piedi».

Quando la donna è stata investita stava attraversando all’altezza del centro commerciale di via Uranio. C’erano molte auto in fila. Chi l’ha investita non si è fermato, è svicolato via velocemente. Chi ha soccorso la donna ha parlato di un’auto chiara, beige o celestina. Dal negozio di parrucchiere sono usciti di corsa ma no. hanno visto la targa.

La donna è caduta a terra sbattendo la testa. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche Pegaso, per il trasporto a Siena. Poi però la donna è apparsa vigile ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

«Faccio un appello – afferma la figlia – a chiunque abbia visto qualcosa, anche un particolare può essere utile a individuare chi ha investito mia mamma per poi fuggire».

Chi avesse visto qualcosa può contattare la Polizia municipale al numero 0564-488339.