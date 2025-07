AMIATA – “Come sindaci dei Comuni amiatini esprimiamo convintamente il nostro sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla Presidenza della Regione Toscana” a dirlo Jacopo Marini sindaco di Arcidosso, Federico Balocchi sindaco di Santa Fiora, Cinzia Pieraccini sindaca di Castel del Piano, Daniele Rossi sindaco di Seggiano.

“In questi anni, il presidente Giani ha dimostrato una straordinaria attenzione verso i territori periferici come i nostri, promuovendo politiche concrete e stanziando risorse fondamentali per lo sviluppo delle aree interne. Gli investimenti destinati all’Amiata e alle zone montane rappresentano un segnale chiaro di una visione che non lascia indietro nessuno, e che riconosce nelle comunità locali un valore da tutelare e da rafforzare”.

“Giani in questi anni è stato un interlocutore attento, presente sui territori e sempre disponibile al confronto – proseguono i sindaci -. Ha saputo cogliere le specificità delle nostre realtà locali e tradurle in azioni concrete, sostenendo progetti strategici per l’economia locale, il miglioramento delle infrastrutture, la sanità territoriale e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”.

“I risultati raggiunti in questi anni dal presidente Eugenio Giani in termini di risorse stanziate, investimenti generati e attenzione verso i comuni periferici come i nostri non hanno precedenti. Basti pensare ai 65 milioni di euro per il Cipressino, opera strategica per eccellenza, e alla sanità Toscana, dove, nonostante il problema strutturale dei medici di medicina generale, che riguarda tutto il Paese, la nostra Regione è ai primi posti a livello nazionale, come attesta il rapporto dell’organismo di valutazione Crea”.

“Per questo riteniamo fondamentale che il lavoro avviato possa proseguire. Siamo certi che Eugenio Giani continuerà a essere un punto di riferimento per l’Amiata e per tutte le aree interne della Toscana, portando avanti un’idea di Regione inclusiva, coesa e capace di guardare al futuro con concretezza e visione” prosegue la nota.

“E anche il consenso dei cittadini conferma la bontà del lavoro svolto in questi anni dal Presidente Giani: secondo i dati dell’edizione 2025 del Governance Poll del Sole24 Ore, diffuso nei giorni scorsi, Giani ha ottenuto un significativo incremento nei livelli di gradimento, posizionandosi al quarto posto a livello nazionale tra i presidenti di Regione, e risultando il più apprezzato tra quelli appartenenti all’area di centrosinistra. Un riconoscimento che testimonia la fiducia dei toscani nella sua guida e nell’efficacia delle politiche messe in campo”.

“Noi sosteniamo con convinzione Eugenio Giani perché condividiamo la visione di una Toscana dinamica, solidale e moderna, dove lo sviluppo economico cammina insieme al progresso sociale, culturale e infrastrutturale”.