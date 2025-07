GROSSETO – «Il Partito democratico deve dire con chiarezza che ha l’ambizione di continuare a governare la Toscana, e per farlo deve fondare il proprio progetto sulla riconferma della leadership del presidente Eugenio Giani». Il messaggio che arriva dal Pd maremmano è molto chiaro.

Una lettera aperta inviata alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, al segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, e per conoscenza al segretario provinciale del Pd di Grosseto Giacomo Termine non lascia adito a dubbi: «In questo passaggio politico delicatissimo per il Partito Democratico e per il futuro della Toscana, sentiamo il dovere di rivolgere un appello chiaro e responsabile» scrivono i segretari Pd dei comune della Maremma.

«Comprendiamo le difficoltà legate alla definizione del quadro politico nazionale e apprezziamo la prudenza fin qui adottata, ma il tempo delle attese è finito. La scadenza elettorale è ormai fissata: il 12 ottobre si voterà per il governo della Regione, e l’assenza di una decisione rischia di generare incertezza, frustrazione e smobilitazione».

«Giani ha dimostrato in questi anni una capacità di governo solida, concreta, vicina alle comunità. Lo ha fatto in condizioni complesse, tra pandemia, crisi energetica e un contesto politico nazionale ostile. Ha saputo, però, interpretare il suo ruolo con equilibrio e determinazione, promuovendo misure di grande valore progressista: la legge sul fine vita, la gratuità degli asili nido, il rafforzamento del sistema sanitario pubblico e la tenuta del welfare toscano» prosegue la nota del Pd.

«Va riconosciuto, inoltre, il lavoro costante a favore della Toscana diffusa: un impegno forte e tangibile per le aree interne, i piccoli comuni, le zone montane e periferiche. Dagli investimenti per la sanità territoriale ai fondi per i borghi, dalla promozione turistica dei territori meno centrali alle politiche per la rigenerazione urbana e il contrasto allo spopolamento, l’azione di governo di questi anni ha saputo includere e valorizzare ogni parte della nostra regione, non lasciando nessuno indietro. A questo si aggiunge una visione economica orientata allo sviluppo sostenibile e all’occupazione: il sostegno al sistema produttivo nei momenti di crisi, i piani di riconversione industriale, gli incentivi per le imprese che innovano e investono nei territori, i percorsi formativi legati alla domanda reale del lavoro. Sono state scelte strategiche, che hanno cercato di tenere insieme coesione sociale, competitività e qualità del lavoro».

«Un’attenzione particolare è stata inoltre rivolta al turismo, settore chiave dell’economia regionale, sostenuto con risorse, strategie e campagne di promozione che hanno saputo valorizzare sia le mete tradizionali che le destinazioni emergenti. Il rilancio del turismo lento, sostenibile e culturale, l’integrazione tra offerta costiera e aree interne, i progetti per la destagionalizzazione e la promozione dei cammini toscani hanno rafforzato l’identità della Toscana come terra accogliente, diffusa e dinamica, capace di generare economia e bellezza in modo equilibrato» continua il Pd.

«Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di decidere. Rinvii e incertezze rischiano di indebolire l’identità del Partito Democratico e il suo legame con i cittadini. Serve una proposta politica ambiziosa, partecipata, capace di aggregare l’intero campo progressista. Ma questa proposta ha bisogno di una guida riconoscibile, autorevole, in grado di tenere insieme visione, esperienza e spirito unitario. La riconferma di Eugenio Giani non è una scelta burocratica, né un automatismo: è una decisione politica netta, coerente con la volontà di continuare a governare la Toscana con serietà, responsabilità e coraggio. È il segnale che il PD vuole esserci, con determinazione, all’appuntamento con le urne. La Toscana può e deve tornare a essere un modello nazionale: un laboratorio di alleanze ampie, contenuti avanzati, radicamento territoriale. Ma questo può accadere solo se ci mettiamo nelle condizioni di vincere. Ora è il tempo della chiarezza. È il tempo di scegliere. È il tempo di governare».

La lettera è firmata da:

Gianfranco Pastorelli – segretario PD Magliano in Toscana

Monica Fanciulli – segretaria PD Santa Fiora

Mirko Mori – segretario PD Gavorrano

Luca Niccolini – segretario PD Scarlino

Alessandro Giomarelli – segretario PD Manciano

Simone Savelli – segretario PD Seggiano

Luigi Benelli di Maro – segretario circolo Castell’Azzara

Circolo PD Arcidosso

Demetrio Cozzupoli – segretario PD Grosseto

Graziella Vatti – segretaria PD Montieri

Carla Benocci – segretaria PD Sorano

Roberto Calvellini – segretario PD Roccastrada

Guido Dubbiosi – segretario PD Monte Argentario

Letizia Barsellini – segretaria Circolo PD Fonteblanda

Andrea Monticelli – segretario PD Orbetello

Fabrizio Mecarozzi – segretario PD Albinia

Guido Cossu – segretario PD Isola del Giglio