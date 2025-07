GROSSETO – È stato ripreso dalle telecamere mentre si aggirava per casa, di notte, con i proprietari che dormivano ignari in camera. Ennesimo furto in appartamento qualche notte fa, tra il 3 e 4 luglio, a Grosseto.

Il ladro si è arrampicato arrivando ad una casa al terso piano, nel quartiere di Gorarella. La finestra era aperta per il caldo, e il malvivente non ha dovuto neppure far rumore per scassinare la finestra. È entrato, ha rovistato un po’, preso 25 euri dal portafogli e i soldi che la “Fatina del dentino” aveva lasciato sul tavolo per il figlio della proprietaria. Poi, come era entrato, se ne è andato. Un bottino magro, neppure 50 euro (ormai tutti usano il bancomat), ma pare che alla fine quel che interessa è fare i soldi per la giornata. Non ha preso neppure gli spiccioli.

«Fortunatamente non ci siamo accorti di nulla se non la mattina seguente dopo aver trovato la borsa vicino alla porta della veranda della camera di mio figlio (dalla quale si è introdotto). Ho avuto conferma dalle riprese della telecamera in sala».

È la stessa proprietaria a segnalare la cosa alla nostra redazione. «Ho inserito la notizia in un gruppo chiuso, su Fb, e ho scoperto che era successa la stessa cosa anche ad altri. Addirittura un’altra telecamera ha immortalato lo stesso uomo a giugno nel quartiere di Barbanella».

«Il mio consiglio è di essere prudenti e di tenere le verande e finestre chiuse se per caso vicino avete la tubatura del gas o dell’acqua che da giù arriva ai piani alti» mette in guardia. Purtroppo però, a quanto si legge dalle testimonianze, ci sono casi in cui sono entrati anche con tutte le finestre chiuse.

La lettrice ha fatto denuncia in Questura, consegnando le foto tratte dalle telecamere di sorveglianza (nell’inviarle ha tagliato la testa del ladro, ma le forze dell’ordine hanno le foto complete). Si vede il ladro in pantaloncini, torcia in mano e guanti.

«La Polizia mi ha detto che metterà la foto nelle volanti ma sicuramente non possono fare più di tanto visto che non l’ho visto “di persona, in carne e ossa”».

Sono tanti quelli che commentano sotto al post di aver subito la stessa sorte. «A Gorarella entrano di continuo, finestre aperte o chiuse, con e senza proprietari. Anche a me, terzo piano, ed era tutto chiuso. Ma non eravamo a casa. Forse è meglio se non vi siete accorti di niente che questa è gente che non ha niente da perdere».

«Anche a mia mamma, in zona Gorarella, sono entrati tre volte negli ultimi quattro anni» scrive un’altra.

Insomma, decine di furti in appartamento, spesso con gli inquilini all’interno che dormono e che, fortunatamente, non si sono accorti di nulla, visto che non si sa mai come finisce a trovarsi faccia a faccia con un ladro in casa, di notte, con i bambini che dormono nell’altra stanza.