GROSSETO – Ritorna il grande appuntamento di calcio estivo allo Zecchini con l’amichevole fra il Grifone e l’ACF Fiorentina, in programma giovedì 24 luglio alle 20. Un classico dell’estate biancorossa, che anche in questo 2025 regalerà emozioni, spettacolo e grande calcio ai tifosi, agli appassionati di tutta la Maremma e ai tanti turisti in vacanza nel territorio.

La sfida rappresenta la prima uscita stagionale del nuovo Grosseto targato Paolo Indiani, tecnico di esperienza e ambizione, che avrà così l’occasione di testare l’intesa del gruppo, in fase di costruzione ma già fortemente identitario. La partita arriva, inoltre, in un momento cruciale della sessione estiva di calciomercato, con movimenti importanti già concretizzati e altri in via di definizione. Sarà dunque anche un banco di prova per nuovi innesti e per valutare lo stato di forma dei biancorossi in vista della stagione 2025/2026.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare allo Zecchini una società prestigiosa come la Fiorentina – commenta Filippo Vetrini, Direttore Generale dell’U.S. Grosseto 1912 –. Sarà una serata di sport, emozione e condivisione. Per i nostri ragazzi, un test stimolante contro avversari di altissimo livello; per la città, una festa che unisce tradizione e futuro. La società invita tutti gli appassionati a partecipare a questa grande serata di sport e di spettacolo.”

Biglietti disponibili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati di Grosseto:

• Edicola Il Semaforo – Via Parini 1 (angolo Via Giusti)

• Tabaccheria Stolzi – Via Roma 58

• Tabaccheria 59 – Via Emilia 41/A

• Edicola La Vasca – Piazza Rosselli

• Centro Sportivo “Carlo Pucci” – Roselle

Due movimenti in arrivo, intanto, per il mercato unionista. Il primo è il centrocampista toscano Simone Della Latta è biancorosso, classe ’93, che ha firmato fino al 30 giugno 2028, abbracciando con entusiasmo il progetto calcistico biancorosso.

Per Della Latta una carriera lunga e importante nei professionisti, con oltre 400 presenze in Serie C e le maglie prestigiose di Empoli, Pontedera, Carpi, Padova, Carrarese (con cui ha centrato la promozione in B) e Vicenza.

La carriera nei professionisti è iniziata nella stagione 2012/2013, proprio in Serie C, a Gavorrano… con Filippo Vetrini già dietro la scrivania. Oggi si ritrovano insieme per una nuova sfida, con la maglia del Grifone sul petto.

Dal vivaio della Fiorentina in arrivo anche il 2006 Alessio Ciraudo, instancabile motorino della fascia destra, che porta con sé entusiasmo, energia e determinazione. Dotato di corsa, talento e voglia di crescere, Alessio è reduce da un ottimo primo campionato tra i grandi con il Figline.