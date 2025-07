GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Bando concorso per Oss

• Azienda agrituristica zona fra Madonnino e Giuncarico ricerca giardiniere per manutenzione giardini esperto anche di piccole riparazioni di manutenzione immobile e manutenzione piscina. Offresi retribuzione adeguata per 12 mesi l’anno. Titolo di preferenza: conoscenza elementare lingua inglese. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail: [email protected] LINK

• A Orbetello azienda I.p.a.t. snc ricerca un magazziniere. Per info contattare questa mail oppure telefonare allo 0564 8655444 e chiedere di Paola, o whattsapp 3282826755. Se disponibile un curriculum può essere inviato alla mail [email protected] o su whattsapp. LINK

• Il Poggio di Teo, agriturismo nel comune di Manciano cerca: Aiuto Cuoco/a con esperienza o buona volontà. Chiama al +39 340 48 13 106 o invia il tuo Curriculum Vitae: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Azienda specializzata nel settore della costruzione e manutenzione linee elettriche in media e bassa tensione, impianti di illuminazione pubblica e cabine di trasformazione e opera nel settore con esperienza pluriennale consolidata cerca personale. LINK

• La Balneari della Maremma Grossetana (rete di imprese), ricerca per la stagione 2025, personale in possesso di brevetto di bagnino di Salvataggio (Mip) che sia disponibile a lavorare come assistente bagnante sulle torrette di salvataggio del litorale costiero del comune di Grosseto. LINK

• Azienda Edile Lauria Antonio, Impresa di costruzioni altamente specializzata nel restauro e manutenzione, assume operaio/autista con patente C e muratori qualificati da inserire nel proprio organico. Per proporsi inviare il proprio curriculum a [email protected] – Tel 0564.412925 Cell.334.9024002 LINK

• Ad Ansedonia stabilimento balneare ricerca diverse figure professionali LINK

• Stabilimento balneare ricerca diverse figure lavorative: cuoco capo partita, secondo cuoco, addetto sala, bagnino con brevetto, aiuto bagnino con brevetto, lavapiatti. LINK

• Azienda Agriturismo ricerca Giardiniere esperto anche di potatura olivi, in grado di effettuare la manutenzione piscina e lavori di manutenzione attrezzature agricole e di giardinaggio, oltre alla manutenzione interna delle abitazioni ospiti, ASSUNZIONE IMMEDIATA. Info a questo LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Cameriere di sala con esperienza, per Hotel Piccolo Mondo. per contatti o candidature telefono 0566 40268. [email protected]

• Ristorante il 13 di Castiglione della Pescaia, è alla ricerca di personale per la stagione 2025. Il ristorante fa servizio solo la sera, e offre lavoro per 4/5 mesi estivi. Le figure mancanti sono: N. 3 Camerieri di Sala con un minimo di esperienza, maggiorenni perché lavoro notturno N.1 Tuttofare di cucina

Contatti via mail [email protected]

• La Bottega, gastronomia e rosticceria a Follonica ricerca un aiuto banconista/cucina, categoria apprendista, per il periodo estivo. Per informazioni, inviare curriculum a: [email protected]

• La Posta di Catabbio cerca un aiuto cuoco/a ai primi piatti e preparazioni. Per candidarsi inviare una mail a [email protected]

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Estetisti e truccatori. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Baristi e professioni assimilate. Addetti alle consegne di merci.Addetti agli affari generali. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Aggiustatori meccanici. Commessi delle vendite al minuto. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Addetti alle consegne di merci. Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Cuochi in alberghi e ristoranti. Camerieri di albergo. Camerieri di ristorante. Addetti a funzioni di segreteria. Bagnini e professioni assimilate. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. 