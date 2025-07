Foto di repertorio

FOLLONICA – Stava facendo una passeggiata sul bagnasciuga quando all’improvviso è stato colpito da un malore.

Un uomo di 79 anni, residente a Follonica, è morto nella giornata di oggi, 7 luglio, poco dopo mezzogiorno sulla spiaggia della città, nella zona Pratoranieri.

L’uomo, accasciatosi a terra, è stato soccorso immediatamente, sia dal bagnino che dai bagnanti presenti. Tempestivo anche l’arrivo del personale della medicina di emergenza, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.