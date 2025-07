GROSSETO – Una partita sola divide il Big Mat Bsc Grosseto under 15 dalla vittoria del campionato regionale. I biancorossi di Lino Luciani si sono imposti per 26-0 sul Livorno, siglando la tredicesima vittoria consecutiva della stagione. “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento – commenta Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc under 15 – messo in atto dalla squadra. Tutti stanno stando il loro contributo, giocando con impegno e spirito di sacrificio. Abbiamo affrontato una squadra molto giovane, imponendo il nostro baseball e ottenendo una vittoria fondamentale”.

Sabato 12 luglio alle 16, allo stadio Scarpelli arriva il Siena. Sarà l’ultima gara del campionato che potrà incoronare i biancorossi come campioni regionali. “Dopo il campionato – conclude Luciani – affronteremo due tornei importanti e i playoff nazionali che si giocheranno nei prossimi mesi. Ringrazio tutti membri dello staff, ovvero Marco Giorgi, Aloma Herrera, Diego Luciani e Alessandro Brocca, e i nostri dirigenti”. Per informazioni sulle prossime gare o sugli eventi del Big Mat Bsc Grosseto è possibile consultare il sito www.bscgrosseto.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram.