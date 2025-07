GROSSETO – Gravi disagi per il circolo Asd Tennis club Manetti che si trova con un impianto inagibile da due giorni a causa di un guasto sulla linea elettrica.

A spiegare la situazione è il presidente del club, Roberto Franceschini. «Non possiamo usufruire del circolo da sabato. Dal ristornate agli spogliatoi, tutto inagibile». Ma cosa è successo? «Nella serata di sabato – spiega Franceschini – si è verificato un guasto importante di un cavo Enel. Per ripararlo gli operai hanno dovuto fare uno scavo importante che passa in mezzo al nostro impianto sportivo».

«Il guasto – prosegue – è stato riparato nella giornata di ieri, ma lo scavatore è sempre qui, così come la fossa aperta e tutta la terra per una lunghezza di 200 metri. Noi non possiamo accedere né al ristornate né agli spogliatoi. Per noi è un vero danno».

«Stamattina avrebbero dovuto sistemare tutto, ma è quasi mezzogiorno e non si è visto ancora nessun operaio. Siamo davvero preoccupati per le nostre attività e ci auguriamo che l’Enel possa intervenire nei tempi più brevi possibili».