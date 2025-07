GROSSETO – Continuano le segnalazioni di utenti che ricevono messaggi Sms sul telefono in cui, a nome di fantomatici “uffici Usl” si invita a chiamare un determinato numero di telefono.

A dirlo è la stessa azienda Usl Toscana Sud Est, affermando di non avere niente a che fare con i messaggi: “Potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli”.

“Pertanto, si esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa”.