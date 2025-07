GROSSETO – Che il Duomo sia il più importante monumento cittadino è cosa risaputa e consolidata. Il suo aspetto originario, nei secoli, è stato modificato e il 7 maggio 1865 – come riportano atti ufficiali – “…fu solennemente restituito al pubblico culto, a decoro della città e della religione”.

Quel “decoro…” è parola che intende il rendere migliore qualcosa, e infatti il Duomo, o Cattedrale – come i grossetani usano appellarlo – è ancora oggi un segno distintivo della grossetanità.

Il “potere temporale” e quello “politico” (con il Municipio) condividono la piazza antistante (Piazza Duomo). Si tratta di una sorta di “ombelico cittadino”, appellativo che viene dato anche alla concomitante Piazza Dante, residenza monumentale del benemerito “Canapone”. È naturale che siano queste due piazze gli epicentri dove celebrare eventi significativi e rappresentativi.

Ma qui cascò il ciuco… o meglio: fu preso un granchio!

La “sacralità” di quel monumento non può essere ignorata o dimenticata. Indicata in una sua pubblicazione anche dall’amico e collega Sestini come la prima delle “100 (+1) meraviglie grossetane”, la Cattedrale di San Lorenzo non merita di essere coinvolta in contesti inopportuni e di discutibile gusto.

Pur laici ed aperti alle innovazioni, vedere un ring ai piedi (più o meno) della sua scalinata… non ci piace. Un ring su cui, anche se sportivamente, prendersi a cazzotti.

Peppone e Don Camillo non c’entrano nulla: qua siamo in Maremma e non nella Bassa. Ma chissà se una scelta del genere avrebbe creato tra loro parapiglia!

Non mancheranno – perché anche l’occhio vuole la sua parte – neppure certe “graziosità” a indicare, con apprezzabili movimenti ondulatori, le varie riprese dell’incontro.

Forse però esageriamo, e a molti cittadini la scelta logistica – o più modernamente: la location – piacerà e sarà gradita. In tal caso scusateci, e prendete il nostro dire come frutto di un colpo di sole.

Di questi tempi è possibile!