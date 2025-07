GROSSETO – L’amministrazione comunale di Grosseto conferma anche per il 2025 la propria adesione al progetto didattico nazionale “Educamp Coni”, promosso dal comitato regionale Toscana – sede di Grosseto.

Tre settimane, quelle dal 25 agosto al 12 settembre 2025, di sport, inclusione e crescita, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti nel territorio e iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Educamp Coni è un progetto educativo di rilevanza nazionale che ha l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e valori fondamentali come la cooperazione, la solidarietà, il rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri. A Grosseto il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con due importanti realtà del territorio: il Circolo Pattinatori Grosseto, presso l’impianto multidisciplinare di via Mercurio, e l’Asd Fossombroni, presso impianti sportivi vari.

L’iniziativa, a cui il Comune aderisce formalmente, si configura anche come un sostegno concreto alle famiglie, offrendo una proposta educativa e sportiva durante le settimane di fine estate, in un periodo in cui il bisogno di conciliazione tra tempi scolastici e lavorativi si fa particolarmente sentire.

“Confermare la nostra adesione a Educamp Coni – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – significa rafforzare l’alleanza tra sport, scuola e comunità. Questo progetto rappresenta un’opportunità formativa e inclusiva per tanti bambini e ragazzi, che potranno sperimentare nuove discipline sportive, acquisire fiducia in sé stessi e imparare il valore del rispetto e della convivenza. Il nostro impegno va nella direzione di offrire servizi educativi di qualità anche nel tempo extrascolastico, valorizzando le energie del territorio e investendo concretamente nel futuro dei nostri giovani”.