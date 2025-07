CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’ondata di rinnovabili promossa dall’Unione Europea trova un’accoglienza prudente nel Partito democratico di Castiglione della Pescaia. Mentre si esprime soddisfazione per la rinnovata spinta verso la transizione energetica, la sezione locale lancia un chiaro monito: “la corsa alle rinnovabili non deve sacrificare il patrimonio paesaggistico e storico della Maremma, vero motore della sua rinascita economica”.

“Il nostro sostegno alle energie pulite è fuori discussione – affermano esponenti del Pd -, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai potenziali effetti perversi di installazioni su larga scala, soprattutto in territori fragili e di straordinaria bellezza come il nostro. La salvaguardia delle aree archeologiche e dei siti di interesse comunitario (Sic), come le preziose aree umide che caratterizzano il nostro litorale, deve rimanere un principio inderogabile”.

Il partito mette in guardia contro “il rischio di cedere alle pressioni affaristiche”, sottolineando come la tutela ambientale e culturale non possa essere indebolita in nome del profitto immediato: “Abbiamo davanti agli occhi esempi negativi, anche in province vicine, come a sud di Capalbio – aggiungono -, dove interventi poco ponderati rischiano di vanificare gli sforzi di chi mantiene vivo e produttivo il territorio”.

“La proposta alternativa del Pd è chiara e mirata – elencano -. 1- Priorità al piccolo e all’esistente: preferenza per impianti di piccola scala destinati ad autoconsumo delle piccole aziende agricole familiari, veri custodi del territorio. 2- Sfruttamento di superfici non impattanti: installazioni su tetti di cascine, capannoni agricoli e su terreni marginali o già compromessi, evitando aree agricole primarie o di pregio paesaggistico. 3- Sostegno alla resilienza agricola: questa scelta non solo produce energia pulita, ma può contribuire a rendere più autosufficienti e redditizie le aziende familiari che faticosamente resistono, riconoscendone il ruolo insostituibile nella manutenzione del paesaggio”.

Il cuore dell’allarme riguarda il modello di sviluppo stesso della Maremma. “Dopo secoli di abbandono – concludono con forza i democratici -, questa terra ha ritrovato prosperità grazie al turismo, settore per cui la bellezza intatta dei paesaggi è l’elemento attrattivo fondamentale, ed alle produzioni agricole di eccellenza che vanno diffondendosi grazie al lavoro dei giovani agricoltori. Questo riscatto, faticosamente conquistato, non può e non deve essere vanificato da una supina accettazione di progetti voraci, pensati per il guadagno personale a breve termine di pochi, a scapito delle comunità che qui vivono e del futuro del territorio stesso”.

L’appello finale è alla coesione della comunità: “Confidiamo che cittadini, imprenditori responsabili e istituzioni sapranno fare fronte unito contro ogni tentativo di stravolgere un modello di sviluppo che ha nella sostenibilità ambientale, culturale ed economica la sua forza irrinunciabile. Le rinnovabili sono una necessità, ma vanno integrate con intelligenza e lungimiranza, rispettando l’anima e la bellezza unica della Maremma”.