FIRENZE – Avanti per la Toscana esprime con forza la necessità di formalizzare al più presto la candidatura del Presidente Eugenio Giani per un secondo mandato alla guida della Regione Toscana.

Lo chiediamo con spirito costruttivo, consapevoli della posta in gioco: a meno di tre mesi dal voto, la coalizione di centrosinistra non si è ancora mai riunita formalmente, e il Partito Democratico – pur riconoscendo il valore dell’esperienza di governo – continua a rinviare la decisione sulla leadership, subordinandola a un percorso che finora non ha prodotto alcuna sintesi politica né programmatica.

Crediamo che il tempo della riflessione sia ormai alle spalle. Eugenio Giani ha governato con equilibrio e determinazione, guidando la Toscana in anni difficili e ottenendo risultati concreti per cittadini, imprese e territori. Lo conferma anche l’ultimo Governance Poll del Sole 24 Ore, che lo vede al quarto posto tra i presidenti di regione più apprezzati d’Italia, con un incremento di consenso di ben 10 punti percentuali.

A fronte di questi dati e dell’esperienza maturata, è incomprensibile che la sua ricandidatura non sia ancora stata ufficializzata dal partito di cui è espressione. Ogni ulteriore rinvio rischia di danneggiare il progetto politico del centrosinistra e di alimentare sfiducia e disorientamento nei cittadini.

Avanti per la Toscana ha già dichiarato il proprio pieno sostegno a Eugenio Giani e continuerà a lavorare per costruire una coalizione ampia, riformista, europeista e credibile. Ma oggi, più che mai, servono chiarezza, responsabilità e coraggio politico.

La coalizione non può nascere nel vuoto, ma attorno a una candidatura forte, legittimata dai risultati e riconosciuta dalla comunità democratica toscana. Il momento di decidere è adesso.

A firmare il documento per “Avanti per la Toscana” Federico Eligi, segretario regionale +Europa, Gerardo Labellarte, commissario regionale Psi Moreno Lorenzini, segretario regionale Pri Marco Remaschi, segretario regionale Azione