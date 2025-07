GROSSETO – Caos all’ospedale Misericordia di Grosseto dove alcune auto parcheggiate dove non dovrebbero (e addirittura contromano) stanno impedendo l’uscita dalla rampa del pronto soccorso delle ambulanze che dovrebbero uscire per andare in soccorso di chi ha bisogno.

Le ambulanze, scendendo dalla rampa, si sono ritrovate davanti auto che hanno ristretto la carreggiata tanto da impedire di uscire. Nonostante le sirene accese nessuno è arrivato a spostare le vetture parcheggiate sulla corsia di uscita dei mezzi di emergenza della centrale 118. Il tratto di strada viene utilizzato sempre dalle ambulanze anche per gli ambulatori di ortopedia, radioterapia, medicina nucleare, risonanza magnetica.

Le ambulanze stanno facendo retromarcia per andare contromano vista la situazione di urgenza del loro servizio. Si tratta dell’uscita che usano i mezzi di soccorso quando vengono attivati per entrare in città, una via che deve sempre restare libera.