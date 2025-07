CAPALBIO – Una lite finita con una donna in ospedale e un uomo agli arresti. Ieri sera a Capalbio i carabinieri della locale stazione stazione sono intervenuti in piazza delle Regioni per un’aggressione ai danni di una donna.

La coppia era uscita per un aperitivo in un bar, a Capalbio Scalo. Dopo poco hanno iniziatoa discutere, e lei è uscita dal locale per andare verso l’auto. Il compagno l’ha raggiunta parlando in maniera concitata molto vicino al lei sino a quando non le ha sfettato una testata che le ha rotto il setto nasale.

È stato chiamato il 112 e dopo pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori del 118 che hanno prestatole prime cure alla donna e i carabinieri che hanno arrestato l’aggressione, un cittadino rumeno di 24 anni che aveva già alcuni precedenti di polizia sempre per aggressione.

L’uomo, assistito dall’avvocato Valeria Valdambrini, questo pomeriggio è comparso davanti al giudice, Marco Bilisari, per l’udienza di convalida dell’arresto per lesioni personali aggravate e maltrattamenti.