Foto di repertorio

MANCIANO – Un uomo di 36 anni è stato trovato morto nell’androne di una palazzo nella zona di via Gramsci a Manciano.

La dinamica della morte non è ancora chiara, anche se i carabinieri escluderebbero cause violente.

Non è chiaro se sia stato trovato morto nell’androne del palazzo, in cui però non viveva visto che era residente nella palazzina di fronte, o se si sia sentito male in auto, poco distante da casa, e qualcuno lo abbia portato nell’androne del palazzo per soccorrerlo.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare.

Sul corpo, che si trova attualmente a disposizione della Procura potrebbero essere eseguiti ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno già avviato i preliminari accertamenti, indipendenti alla causa del decesso, sentendo eventuali testimoni o persone informate dei fatti, e acquisizione delle immagini di telecamere in zona.