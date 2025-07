GROSSETO – Una sconfitta ed un’esaltante vittoria per il Big Mat Bsc Grosseto contro la capolista Parma (foto Lettieri). In gara uno, nonostante il rientro dalla Nazionale dei lanciatori azzurri, il team emiliano prevale allo Jannella per 9-1. Partono subito forte gli ospiti, portandosi sul 5-0 dopo i primi due attacchi, mentre il primo punto per il Big Mat Bsc arriva nel sesto inning con Isenia, con valida di Ambrosino. Nell’ottavo tempo il Parma sigla altri tre punti e chiude la gara sul 9-1. Da segnalare il debutto tra le fila biancorosse del giovanissimo Jakub Jan Břečka (classe 2007).

In gara due tutt’altra musica, con i biancorossi autori di una straordinaria reazione: successo per 6-4 e aggancio in classifica ai cugini del Bbc. Da segnalare l’ottima prestazione dei due lanciatori locali Scott Prins e Rodriguez Jimenez (vincente della gara) e della difesa maremmana, nonché il fuoricampo siglato da J’Rujeanon Isenia.

La gara ha visto gli emiliani portarsi sul 2-0 nei primi tre inning, mentre il pareggio biancorosso è arrivato nel quarto tempo con il fuoricampo da due punti di Isenia. Sul risultato di 2-2 si apre il quinto tempo, dove il Parma conquista due volte casa base (doppio di Concepcion) e vola sul 4-2. Tutto cambia nell’inning successivo, quando sul monte di lancio sale Nino Gallego al posto di Casanova Callaba: il Big Mat Bsc ribalta il risultato con Aloma Herrera, McIlwain, Lopez e Isenia (volata di sacrificio). La gara si chiude sul 4-6 in favore del roster di casa.

GARA UNO

Successione punti

Parma Clima: 410 001 030

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 00

Battitori

Parma Clima: Angioi 4 (2/5), Gonzalez Sanamè 9 (3/6), Geraldo Garcia 6 (1/6), Concepcion Hernandez 5 (1/5), Mineo 2 (2/5), Astorri DH (2/5), Ascanio Mendez 3 (2/4), Flisi 7 (2/3), Battioni 8 (2/5);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/4), McIlwain 8 (1/4), Lopez 2 (1/4), Isenia 9 (1/4), Ambrosino DH (1/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli 7 (1/3, Břečka 0/1), Luciani 4 (1/3, Venditti 0/1).

Lanciatori

Parma Clima: Scotti (W, 5.0 IP, 4 H, 1 BB, 5 SO), Bocchi (2.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 5 SO), Santana Payano (2.0 IP, 1 H, 2 SO).

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 9 H, 5R, 3 ER, 2 BB, 1 SO), Giacalone Daza (2.2 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 SO), Artitzu (1.1 IP, 2 H, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Alberto Germano

Arbitro 1B: Luca Palazzotto

Arbitro 3B: Alessandro Signifredi

GARA DUE

Successione punti

Parma Clima: 101 020 000

Big Mat Bsc Grosseto: 000 204 00X

Battitori

Parma Clima: Angioi 4 (1/5), Gonzalez Sanamè 9 (1/4), Geraldo Garcia 6 (2/4), Concepcion Hernandez 5 (2/4), Mineo DH (0/4), Ascanio Mendez 3 (2/4), Monello 2 (0/3), Flisi 7 (0/3), Battioni 8 (0/3, Astorri 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/2), McIlwain 8 (1/3), Lopez 2 (0/3), Isenia DH (1/3), Ambrosino 9 (1/4), Marucci 3 (0/3), Piccinelli 7 (1/4), Luciani 4 (0/3).

Lanciatori

Parma Clima: Casanova Callaba (5.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 3 SO), Nino Gallego (L, 0.1 IP, 4 R, 3 ER, 5 BB, 1 SO), Kourtis (2.2 IP, 1 BB, 5 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (5.0 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 6 SO), Rodriguez Jimenez (W, 4.0 IP, 2 H, 6 SO).

Arbitro capo: Luca Palazzotto

Arbitro 1B: Alessandro Signifredi

Arbitro 3B: Alberto Germano