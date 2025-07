FOLLONICA – Chiusa una buona annata, avanti con un’estate ricca di esperienze e progetti per il giovane talento del Follonica Basket Leonardo Bargelli. Scoperta la pallacanestro a 5 anni, Leonardo ha iniziato a giocare nella società azzurra percorrendovi tutte le categorie giovanili; quest’anno ha concluso il campionato Under 13 con una media di 31 punti a partita ricoprendo il ruolo di playmaker e capitano, giocando anche in aiuto all’Under 14. Addirittura 39 i punti messi assieme dal tredicenne nella finalina del Memorial Juri Braconi (nella foto), svoltosi a giugno, con gli Under 13 AIÒ Pizzeria che hanno chiuso al terzo posto con una bella prestazione corale.

Le soddisfazioni per Bargelli non sono finite qui: nel corso della stagione è stato selezionato per il Trofeo Carloni ed è in odore di Nazionale con il progetto Academy Italia. Nell’anno sportivo appena concluso Leonardo è entrato anche a far parte dell’Etruria Basket Project, che lo ha portato a Varese nel Trofeo Garbosi, tra i migliori eventi della palla a spicchi a livello italiano, e al Trofeo Giannettoni svoltosi a Cecina: due palcoscenici affascinanti, importanti e ricchi di stimoli, ideali per la sua crescita agonistica.

“Ci sono molti ragazzi come il nostro Leo – ha detto il padre Stefano – che si impegnano e cercano di emergere, senza aiuti ma solo con le loro capacità, in una realtà sportiva sana e serena come quella del Follonica Basket, totalmente lontana da episodi come quello accaduto a San Vincenzo (la rissa fra genitori al torneo di minibasket, risalente allo scorso marzo, ndr). Siamo molto felici perchè Leo è stato richiesto dal Grosseto al Piombino fino ad arrivare a Cecina, con cui continueremo la collaborazione per l’Etruria Project, ma per l’anno sportivo 2025/2026 proseguirà con il Follonica. Leo lavora sodo ogni giorno a testa bassa, senza mai vantarsi, aiutando i compagni di squadra e i ragazzi che giocano nelle altre categorie, soprattutto i più piccoli, con consigli e giocando con loro magari nel campetto nell’ex Ilva. Anche in ambito scolastico ha concluso la seconda media con ottimi risultati. Si merita tutto quello che sta conquistando”.