GROSSETO – Sono passati poco più di due anni da quando Grosseto era candidata a “Capitale della Cultura”, senza ottenere l’ambito titolo. Oggi c’è un’artista di fama internazionale che fa il punto sulla cultura del capoluogo maremmano. E, come si dice in Maremma, “la tocca piano”.

L’artista è la chitarrista classica Carlotta Dalia, originaria di Grosseto, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, che in una lettera aperta al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, condivisa sui suoi social, esprime la sua profonda delusione per la mancanza di supporto e il rispetto culturale nella sua città natale.

Cosa è successo?

Il concerto di Carlotta Dalia, in programma nella serata di ieri al chiostro di San Francesco, si è trasformato in un’odissea per l’artista e il pubblico. Nelle immediate vicinanze si teneva anche un altro evento organizzato dalla Pro Loco a tutto volume, un’iniziativa che ha reso impossibile l’esibizione della chitarrista. Alla richiesta di abbassare il volume, le è stato risposto male. Non solo. All’evento, patrocinato dal Comune, non ha partecipato nessun rappresentante dell’amministrazione. Infine il concerto, dato l’impossibilità di esibirsi al chiostro, è stato trasferito alla chiesa, dove le temperature erano altissime. Insomma, una serata da incubo per l’artista internazionale che ha suonato per Mattarella, al G7 e ha rappresentato l’Italia all’Expo di Dubai, senza contare i milioni d’ascolti sulle piattaforme streaming.

Da lì nasce la sua amara riflessione sulla cultura grossetana che ha condiviso sui social.

Ecco le sue parole:

«Lettera aperta alla città di Grosseto. Alla cortese attenzione del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, della Giunta comunale tutta, del Presidente della Provincia Francesco Limatola, nonché Sindaco di Roccastrada,

mi chiamo Carlotta Dalia, sono una chitarrista classica e, soprattutto, sono grossetana. Ieri sera ho avuto il (teorico) piacere di esibirmi nella mia città d’origine, in un concerto. Purtroppo, l’evento si è trasformato in una dimostrazione concreta di quanto Grosseto stia scivolando verso un baratro culturale che fa male, prima ancora che agli artisti, alla cittadinanza tutta.

Sono nata a Grosseto, qui sono cresciuta e ho iniziato gli studi. Dunque, vi dico con amara sincerità che mi sia profondamente dispiaciuto constatare che Grosseto abbia mostrato il volto di una città alla deriva culturale, che non da la possibilità ai propri cittadini di fruire di un concerto di musica classica in maniera quantomeno “vivibile”».

Istituzioni assenti

«Nessuna figura istituzionale presente, nessun segno di attenzione o sostegno da parte dell’amministrazione comunale (salvo il logo del Grifone sulle locandine), e – dettaglio ancora più grave – la totale mancanza dello svolgere il concerto in condizioni almeno dignitose. Un torto che si è ripercosso soprattutto sul numeroso pubblico presente, che ringrazio per aver sopportato la situazione. Un torto che vanifica l’impegno dell’Associazione “Musica & Vita” Aps che ha cercato di fare del proprio meglio organizzando l’evento».

«Andate a sentire la chitarrina»

«A pochi metri dal chiostro di San Francesco, nello stesso orario, la Pro Loco ha tenuto un evento amplificato con una cover band a tutto volume. Non pretendo certo che la sezione Cultura del vostro Comune si “abbassi” ad andare ai concerti che “patrocina”, ma quantomeno sincerarsi che la programmazione culturale garantisca un decente svolgersi degli eventi, sarebbe il minimo. Quando, con grande garbo, abbiamo chiesto alla Pro Loco se fosse possibile abbassare per almeno 50 minuti il volume – il tempo del concerto – ci è stato risposto dal loro colto presidente, la frase: “Andate a sentire la chitarrina.” Una frase che non offende solo me, ma tutto ciò che la musica classica rappresenta: studio, dedizione, patrimonio culturale. La situazione è stata talmente ingestibile che siamo stati costretti a spostare l’esibizione dal chiostro, previsto come sede, alla chiesa adiacente, pur sapendo che le temperature al suo interno fossero semplicemente insostenibili».

«Da grossetana, trovo triste che, dopo oltre dieci anni dall’ultima mia esibizione a Grosseto, io mi sia ritrovata di fronte a un’amministrazione comunale e provinciale assente e disinteressata. Non scrivo per vanità, ma qualcosa in 26 anni, credo di averla fatta. Ho vinto 40 premi in concorsi internazionali, ho avuto l’Onore di esibirmi due volte per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 2024 ho inaugurato con un concerto il G7 su economia e finanza su invito del Ministro Giancarlo Giorgetti, ho rappresentato la cultura italiana all’Expo di Dubai 2021 e ho ricevuto la mia prima nomina come docente di Conservatorio a 22 anni. Sono la prima chitarrista ad avere inciso un disco per la prestigiosa etichetta discografica Berlin Classic, raggiungendo 1 milione di riproduzioni in meno di una settimana su Apple Music. Il mio primo concerto l’ho tenuto in questa città all’età di 12 anni e oggi faccio questo di mestiere. Suono nella mia città e non c’è nessuna figura istituzionale a sentire il concerto».

«Eppure, a margine di tutto questo, la riflessione che vorrei condividere è un’altra, più ampia. Grosseto è capoluogo di una delle province più estese d’Italia, ma ha un’offerta culturale che rasenta quella di una periferia dimenticata. E allora permettetemi alcune domande, dirette: Lei, signor Sindaco, quando ha ascoltato un’Opera l’ultima volta? Un concerto sinfonico? E il Suo Assessore alla Cultura? E il Presidente della Provincia? Non si tratta di gusti personali. Non è questione di “preferenze”. È cultura. È evitare l’abbrutimento. È una questione di visione: è attraverso la qualità dell’offerta culturale di una città che si misura il livello umano, civile e intellettuale di chi la abita e di chi la governa».

«Non occuparsi di questi temi è negare un diritto sacrosanto»

«La musica classica, a partire dalla sua notazione scritta, è nata nel nostro Paese, e non conoscerla e non supportarla è un danno che fate alle nuove generazioni e alla gloriosa storia dell’Italia tutta. Storia dalla quale sarebbe necessario ripartire, dato che il presente mi pare abbastanza aberrante. Non occuparsi di questi temi è negare un diritto sacrosanto ai cittadini e soprattutto ai giovani. È negare loro di conoscere le loro stesse radici. E se questo discorso proprio non riesce a toccarvi, vi invito almeno a considerare l’aspetto economico: un Teatro che funziona, una programmazione culturale solida, generano indotto, attrattività turistica, movimento economico, lavoro. E persino consenso politico».

«Perché offrire cultura ai cittadini non è solo una scelta di civiltà: è anche un investimento strategico. Se proprio la musica classica non vi interessa, almeno dei voti dovreste curarvi. O no? Vi prego di astenervi dal commentare dicendo che la musica classica non ha pubblico, perchè ieri sera la Chiesa di San Francesco, nonostante le temperature equatoriali, il disturbo acustico e le problematiche connesse, era gremita di persone. Se c’era pubblico a sentire una chitarra classica, le garantisco che non mancherebbero degli abbonati ad una stagione sinfonica e lirica degna di questo appellativo».

“GR = Gente Rozza”

«Per garantire un’offerta culturale degna di questo nome, nel capoluogo di una delle province più estese di Italia, non bastano le buone intenzioni di una manciata di singoli e di qualche associazione culturale, ma serve l’impegno vero, concreto e presente delle Istituzioni. Mi astengo dai commenti riguardo Roccastrada, il Comune dove ho risieduto 24 anni, la cui vita culturale semplicemente non si può commentare in quanto inesistente sotto ogni punto vista. Il cui vuoto culturale scoraggia anche le iniziative dei singoli, con una proposta per i cittadini semplicemente pari a zero. Le sagre però non mancano mai, unici eventi degni di esistere e meritori dell’attenzione e della presenza del Sindaco e della sua Giunta. La cosa che più mi rattrista è che io a 25 anni non nutro alcuna speranza che cambi qualcosa. Poi però non lamentiamoci se ci identificano per essere quelli “provincialotti”, che non vanno oltre due tortelli col sugo. Non lamentiamoci se storicamente abbiamo determinate etichette rispetto ai nostri dirimpettai delle altre province toscane. Sarebbe bello trasformare la storica battuta “GR = Gente Rozza” con “GR = Gente Raffinata”. Concludo qui le mie osservazioni certa che gli esiti di questo scritto saranno deludenti almeno tanto quanto le situazioni descritte poc’anzi.

Distinti saluti,

Carlotta Dalia»