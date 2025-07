GROSSETO – Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani domenica 6 luglio su tutta la Toscana.

Nella mattina di domani, domenica, possibilità di temporali sulla costa e sulle zone limitrofe, nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino. In serata e nella notte successiva condizioni marcatamente instabili con temporali prima sulle zone settentrionali, in trasferimento su quelle centrali nel corso della notte.

I temporali potranno risultare forti e accompagnati da colpi di vento e grandine.