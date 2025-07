MARINA DI GROSSETO – Un consistente dispositivo di pattuglie dell’arma dei Carabinieri ieri sera è stato impiegato nella frazione Marina del comune di Grosseto, che nel periodo estivo osserva come noto presenze numerose di turisti e residenti che si riversano lì per passare la serata. Presenti innanzitutto molti giovani, spesso minorenni, che si spostano dai centri vicini raggiungendo la frazione costiera a bordo di mezzi di linea.

Per questo, il dispositivo di controllo dell’arma è stato dislocato lungo le principali vie di accesso a Marina, in modo da poter operare controlli mirati e monitorare tutti i flussi in ingresso e uscita, operando così anche un’azione in tema di sicurezza stradale, nei confronti di chi beve alcolici e dopo si mette alla guida. In particolare, i Carabinieri hanno allestito un vero e proprio posto di blocco: si tratta, in sintesi, di un dispositivo organizzato lungo strade ad alta frequentazione, dove viene creata una lieve deviazione che permette di incanalare i veicoli, che così transitano a bassa velocità uno alla volta lungo il punto di osservazione. Ciò consente, pertanto, di selezionare attentamente i veicoli da controllare, che vengono quindi dirottati in un’area dedicata a tale fine.

Molti gli autisti e i passeggeri passati al setaccio: in tutto, alla fine della serata, saranno circa 50. Valore aggiunto dell’attività è stata la presenza di una unità cinofila proveniente dal nucleo Carabinieri cinofili di Pisa San Rossore, il cui fiuto individua la presenza di stupefacenti a grandi distanze, offrendo così un vantaggio non altrimenti disponibile. E così anche grazie alla presenza del cane antidroga, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di stupefacente, segnalando alla Prefettura quali assuntori altrettanti giovani a cui è stata trovata.

Importante anche la collaborazione con l’azienda di trasporti “Autolinee Toscane”, in applicazione di un protocollo apposito, attivo ormai da alcuni anni e di recente rinnovato tra Prefettura e azienda, grazie al quale è stato operato un controllo anche a bordo di un mezzo che stata servendo la tratta Grosseto-Marina. Il bus si è fermato per alcuni minuti, in cui sono stati identificati molti giovani che si trovavano a bordo. In questo contesto, i militari guidati dal cane antidroga hanno rinvenuto, nascosto tra i sedili delle ultime fila del mezzo, un pacchetto contenente circa 6 grammi di hashish, insieme ad uno spinello già pronto per essere consumato. La sostanza in questo caso è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.