GROSSETO – “Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con la Misericordia di Grosseto per l’erogazione del premio incentivante relativo all’anno 2024”.

A dirlo è la Uil Fpl in una nota.

“Nel corso dell’incontro il governatore ha proposto la dilazione del pagamento relativo al premio 2024 e proposto l’introduzione di erogazione di benefit aziendali e misure di welfare aziendale. La Uil Fpl in merito ha preso atto di quanto dichiarato dal Governatore evidenziando che la trattativa relativa al fondo 2024 doveva essere chiusa entro la fine dello stesso anno cosa che non è avvenuta per responsabilità dell’associazione”.

“La Uil Fpl ha rimarcato che la produttività dovrà essere erogata in un’unica soluzione così come stabilito dalle norme contrattuali. Da parte della Misericordia e dalle parole del Governatore è emerso che tale possibilità non è perseguibile giustificando la cosa con la carenza di liquidità da parte dell’associazione legata ai pagamenti della Asl Sud Est che saranno effettuati a luglio e ottobre 2025, questo fa sì che non sarà possibile il saldo della produttività in un’unica soluzione”.

“La Uil Fpl chiederà all’azienda sanitaria spiegazioni in merito anche perché questa situazione si verifica, a quanto ci risulta, per la sola Misericordia di Grosseto. Una situazione questa che non è solo spiacevole e la Uil Fpl ritiene non possa essere ignorata anzi dovrà essere in qualche modo corretta per evitare disagi ai lavoratori”.