GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 5 luglio 2025

Ariete si sentirà combattivo. Evitate però contrasti inutili e agite con calma.

Toro sarà pratico e affidabile. Perfetta giornata per gestire spese e organizzazione domestica.

Gemelli avranno voglia di leggerezza. Una giornata da dedicare all’amicizia o a una nuova conoscenza.

Cancro sarà romantico e dolce. Approfittate per rafforzare un legame speciale.

Leone si farà notare per la generosità. Ma attenzione a non strafare per ricevere approvazione.

Vergine, segno del giorno, sarà in piena armonia con sé stessa: lucida, efficiente, attenta ai dettagli.

Consiglio escursione: vi consigliamo di visitare l’Abbazia di San Rabano nel cuore del Parco della Maremma: perfetta fusione tra ordine, storia e natura.

Bilancia vivrà una giornata equilibrata. Ottimo il dialogo con partner e colleghi.

Scorpione sarà diretto e incisivo. La sincerità farà la differenza.

Sagittario si sentirà in movimento. Bene le attività all’aria aperta.

Capricorno avrà una marcia in più nella gestione di impegni e relazioni.

Acquario sarà originale e creativo. Nuove idee stanno per prendere forma.

Pesci avranno intuizioni brillanti. Ascoltate di più voi stessi.