MARSILIANA – Un uomo di 57 anni è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina a Marsiliana nel comune di Manciano.

Si tratta di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti una moto e un furgone. Lo scontro è avvenuto davanti ad un distributore di benzina.

Sul posto per i soccorsi la Croce rossa di Magliano in Toscana e l’automedica di Orbetello, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.

Si tratta del terzo motociclista coinvolto in un incidente stradale in pochi giorni.