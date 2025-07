GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 4 LUGLIO

AMIATA

Fino al 25-7-2025 – “Le nozze di Cana”: l’artista Skim realizza un nuovo murale nel borgo

Fino al 25-7-2025 – A Castel del Piano tornano gli “Artigiani a Palazzo”

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

4-7-2025 – “Cammini d’arte e musica”: alla scoperta del borgo tra artigianato, spettacolo e gusto

Fino al 6-7-2025 – Al Nuovo cinema Tirreno animazione e commedia con “Elio” e “Volveréis”: il programma

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-7-2025 – I parchi archeologici della Maremma celebrano l’estate con tanti eventi: il programma

Fino al 6-7-2025 – Fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia: dai concerti alle visite guidate

FOLLONICA



Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

4-7-2025 – I “Dirotta su Cupi” giocano in casa: concerto tra cantautorato ed emozioni

Fino al 31-7-2025 – Tra arte, musica e sapori: tutti gli eventi di luglio a Magliano in Toscana

MANCIANO

4-7-2025 – “L’anima dei libri”: incontro con la scrittrice Mirella Serri nel giardino del Torrione

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MASSA MARITTIMA

Fino al 6-7-2025 – “Dialoghi” tra dieci artisti: mostra collettiva alla Galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 4-7-2025 – Le notti d’oro de “La Strega del Mare” rivivono nella mostra fotografica di Enzo Russo

Fino al 6-7-2025 – Da Al Bano a Nino Frassica: torna il Festival dell’Argentario. IL PROGRAMMA

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 6-7-2025 – Torna “Musica a tutto vapore”: tre serate all’insegna degli artisti che hanno fatto la storia

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 5-7-2025 – Pitigliano si colora di arte di strada con la terza edizione di Etruska Festival

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 5 LUGLIO

AMIATA

CAPALBIO

Fino al 6-7-2025 – “Jannacci e dintorni” e festa in piazza: weekend di eventi a Capalbio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CIVITELLA PAGANICO

5-7-2025 – Alla distilleria Nannoni serata gratuita per osservare le stelle

GROSSETO

5-7-2025 – Negozi in centro aperti fino alle 23.30: a Grosseto arrivo lo “Shopping sotto le stelle”

5-7-2025 – La chitarra classica di Carlotta Dalia al chiostro di San Francesco

MAGLIANO IN TOSCANA

5-7-2025 – Dieci candeline per il festival di musica antica: a Magliano concerto con l’Ensemble Aurora

MANCIANO

5-7-2025 – Donne, vino e discriminazione: in biblioteca incontro sul libro “Divina mulier” e degustazione

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

5-7-2025 – Mauro Mazzolai presenta la sua trilogia al Centro studi: da “’68 e dintorni” a “L’amore infranto”

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

PITIGLIANO

DOMENICA 6 LUGLIO

AMIATA

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CINIGIANO

6-7-2025 – Tutti in sella: in Maremma arriva il raduno regionale del Vespa Club. Ecco quando

GROSSETO

MONTE ARGENTARIO

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

PITIGLIANO

SCARLINO

6-7-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA