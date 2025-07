Il primo intervento è stato richiesto intorno alle ore 12:10 al chilometro 12 della SP 157, dove una pianta è crollata parzialmente sulla carreggiata. Poco dopo è giunta un’ulteriore segnalazione per un secondo albero caduto al chilometro 5 della stessa strada. Sul posto sono intervenuti i reperibili della Provincia di Grosseto per la messa in sicurezza del tratto e la rimozione del materiale vegetale.

Le forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, hanno provocato anche la caduta di alcuni rami in vari punti della provinciale, rendendo necessaria un’ispezione più estesa lungo tutto il tracciato.

Fortunatamente non si segnalano feriti né danni a veicoli. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso, e la circolazione potrebbe subire rallentamenti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Non è stato necessario l’intervento di ambulanze o mezzi sanitari, ma la situazione è seguita anche dalla polizia municipale di Roccastrada e dai tecnici della viabilità.