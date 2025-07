FOLLONICA – Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani ha incontrato ieri a Roma, insieme al presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, il commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo, al quale è stato presentato un progetto innovativo e ambizioso di riuso delle acque depurate nella città del Golfo.

“Il progetto presentato ha riscosso grande interesse e rappresenta un’ipotesi all’avanguardia nello scenario contemporaneo – spiega il sindaco Buoncristiani – caratterizzato da una sempre maggior attenzione alla disponibilità della risorsa idrica. Il riuso delle acque reflue è infatti una nuova frontiera sulla quale stanno puntando sia le istituzioni nazionali che quelle comunitarie, all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare”.

“Proprio nei giorni scorsi è stata pubblicata dalla Commissione Europea la Water Resilience Strategy – aggiunge il presidente Renai – che indica tra le priorità anche il riuso delle acque reflue depurate. I progetti che abbiamo elaborato per il territorio servito sono una risposta sostenibile e innovativa, che necessitano però di importanti finanziamenti per essere realizzati”.

In sintesi, se fosse finanziato e realizzato il progetto, le acque depurate in uscita dal depuratore di Campo Cangino potrebbero essere utilizzate sia per sfruttare le potenzialità offerte dalle reti duali esistenti nei quartieri di Capannino e Corti Nuove, sia per l’irrigazione delle aree verdi nelle strutture dell’area nord della città. Si tratta di investimenti che consentirebbero un ulteriore miglioramento sia del sistema fognario complessivo, sia del sistema depurativo della città, oltre ai lavori e agli interventi già in corso di svolgimento o già pianificati.