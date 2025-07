FOLLONICA – Notte di tensione quella tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio nella zona del Golfo di Follonica, dove si sono registrati diversi episodi di incendi dolosi ai danni di cassonetti dei rifiuti e contatori elettrici. Alcuni tentativi sono andati a vuoto, mentre in altri casi le fiamme hanno attecchito, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando sono giunte le prime segnalazioni al numero di emergenza. I Carabinieri della Compagnia di Follonica, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente in più punti della città per mettere in sicurezza le aree interessate e cercare di individuare l’autore dei roghi.

Grazie alla rapidità delle operazioni e alle indicazioni fornite da alcuni cittadini, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare e fermare una persona sospettata di essere responsabile degli incendi. Sull’identità del soggetto e sulle eventuali motivazioni si mantiene per ora il massimo riserbo, in attesa delle verifiche dell’autorità giudiziaria.

Le fiamme hanno danneggiato alcuni cassonetti e impianti, ma fortunatamente non si segnalano feriti né danni a edifici o persone. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella notte, e la situazione è ora sotto controllo.

A commentare l’accaduto è il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, che ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine per l’efficacia dell’intervento. «Ringrazio i Carabinieri di Follonica per il tempestivo intervento che ha permesso di individuare e fermare il responsabile degli episodi avvenuti nella notte nel Golfo. Sono infatti stati segnalati diversi tentativi di incendio doloso, a danno di cassonetti della spazzatura e contatori: alcuni vani, altri purtroppo riusciti».

«È stata una notte movimentata a Follonica, ma le conseguenze sono rimaste contenute grazie al pronto intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sentito ringraziamento. Rinnovo l’invito a tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi episodio sospetto o pericoloso. Comportamenti irresponsabili – anche se nati come giochi o bravate – possono degenerare e causare situazioni gravi, con danni a cose e rischi per le persone. Grazie ancora a chi ogni giorno lavora per la sicurezza della nostra comunità»