GROSSETO – Con la prossima stagione sportiva alle porte, la Delegazione Provinciale di Grosseto accoglie il nuovo delegato, Antonio Papa. Dirigente storico di Grosseto e provincia, Papa è stato per 42 anni la colonna portante di quella che oggi è la società Invictasauro; il nuovo delegato infatti, fino alla nuova nomina, ha mantenuto sempre un ruolo importante nella società Sauro, poi divenuta Saurorispescia ed infine Invictasauro. La sua lunga attività ed esperienza in questi anni è stata molto apprezzata dalle società della provincia di Grosseto e gli è valsa anche il riconoscimento di dirigente benemerito nel 2018 a Roma.

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana L.N.D. Paolo Mangini, a nome di tutta la struttura, vuole dare a Papa il benvenuto augurandogli buon lavoro e nel contempo intende salutare il delegato uscente Agide Rossi ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto sul territorio in tutti questi anni, un lavoro certosino condotto quotidianamente con passione e competenza.

Queste le prime parole del neo delegato: “Sono onorato di assumere questo incarico, per il quale ringrazio il Presidente Mangini, il Consigliere Regionale Canuti e tutto il Consiglio Direttivo del C.R.T.L.N.D. Saluto il mio predecessore Rossi, che ringrazio per l’impegno e per la disponibilità dimostrata nei confronti di tutte le società in questi anni. Nella mia lunga carriera da dirigente ho imparato che per crescere è necessario il confronto ed il dialogo ed è per questo che la delegazione sarà sempre pronta ad ascoltare le esigenze di ognuno. Sono convinto che lavorando insieme, struttura federale e società, potremo raggiungere ottimi risultati in tutta la provincia di Grosseto”.