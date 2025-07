Foto di repertorio

SCARLINO – Nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, il sindaco Francesca Travison è stato informato della presenza di alcuni pesci morti alla foce del canale Solmine, in località Puntone. Gli esemplari individuati, prevalentemente sarpe (o salpe), sono stati rinvenuti sia spiaggiati sull’arenile sia lungo il corso d’acqua.

(Foto d’archivio)

«Il Comune di Scarlino – spiega il sindaco – è immediatamente intervenuto tramite il settore tecnico, allertando tutti gli enti competenti: Arpat di Grosseto, il servizio veterinario dell’Asl di Grosseto, la Prefettura di Grosseto, il Cesi provinciale e la sala operativa h/24 della Protezione civile regionale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti».

«Sul posto sono presenti gli operatori di Arpat e Asl per eseguire i campionamenti e le verifiche ambientali necessarie. Si ricorda che l’area della foce del canale Solmine è permanentemente interdetta alla balneazione per ragioni ambientali e sanitarie, come già indicato dalle ordinanze in vigore».

«In attesa dei risultati dei controlli in corso, si ipotizza che le elevate temperature di questi giorni, classificate da bollino rosso, possano aver contribuito alla moria dei pesci. L’amministrazione comunale seguirà con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo attiva la collaborazione con gli enti preposti al monitoraggio ambientale».