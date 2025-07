GROSSETO – Da 23 anni è l’uomo dei progetti. Da 23 anni vede il territorio diventare più protetto grazie a tutti quei progetti che ha pensato e realizzato assieme alla sua squadra. Da 23 anni è parte di un Consorzio che cresce e si pone nuovi obiettivi, senza però dimenticare da dove tutto è iniziato.

Per questo Roberto Tasselli, direttore dell’area progettazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ha scelto la Steccaia per raccontare un pezzo di storia di Cb6.

“La conoscenza del passato per una comunità è fondamentale – riflette l’ingegner Tasselli – ed è necessario capire da dove siamo partiti per comprendere dove stiamo andando. Alla Steccaia è iniziato tutto: non soltanto l’attività della bonifica, ma anche la storia della Maremma, della colmata e del successivo sfruttamento a fini produttivi e di difesa del territorio del fiume Ombrone, al quale sono legati indissolubilmente sia il Consorzio di Bonifica che la città di Grosseto”.