GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Il nuovo gruppo Facebook

Unu nuovo spazio dove trovare tutte le sagre migliore segnalate da Il Giunco: si chaiam Tutto Sagra in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a [email protected], indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

A Sticciano torna la sagra degli Strozzapreti

Nei giorni 5-6 e 12-13 luglio torna la SAGRA DEGLI STROZZAPRETI e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo. L’evento, giunto alla 29°edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Sticciano e si terrà presso la struttura polivalente, dove sarà possibile gustare prodotti tipicamente maremmani ed in particolare gli strozzapreti, a cui la sagra è dedicata. Tutte le informazioni qui

—

E ancora…

A Roccastrada l’Asd Polisportiva Roccastrada organizza da venerdì 4 a domenica 6 agosto, la Sagra dell’Ovo, giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Festa dello gnocco a Batignano (Grosseto) 5-6 luglio e 11-12-13 luglio.

Arcidosso Fish festival dale 3 al 6 luglio.

Rispescia Festa del cinghiale alla cacciatora. 4-6 luglio, 11-13 luglio, 18-20 luglio, 25-27 luglio, 1-3 agosto.

San Donato da 3 a 6 luglio sagra del maiale.

Torniella sagra del piatto povero 12-13 luglio.

Casale di pari Tutti fritti 4-6 luglio.

Proloco Roselle sagra della bufala 5 luglio.