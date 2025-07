GROSSETO – 100 e lode per la sua maturità. È Tommaso Fortini neo diplomato con il massimo dei voti al Liceo Artistico di Grosseto indirizzo architettura e ambiente.

Grande soddisfazione per i genitori per la mamma Mariangela e per il babbo Ruben.

A Tommaso le congratulazioni della redazione de Il Giunco.