CIVITELLA PAGANICO – È stata catturata la capra che da anni viveva libera lungo la Senese, all’altezza della galleria di Civitella Paganico.

La capra era stata avvistata da tempo, ed era diventata una sorta di mascotte. Ma c’era anche chi si lamentava per la sicurezza sua e degli automobilisti visto che qualcuno se l’era trovata davanti mentre l’animale attraversava la strada.

La capra, anzi il caprone, visto che si tratterebbe di un maschio, è stata infine catturata da un team di persone ed enti che hanno lavorato in sinergia e sempre con la massima attenzione per il benessere dell’animale.

La cattura è stata gestita da Carabinieri forestale, Polizia municipale, Anas, Polizia stradale e con la presenza di un veterinario autorizzato. Il tutto per garantire non solo il benessere dell’animale ma anche la sicurezza delle operazioni visto che la Senese è una strada molto trafficata e si è operato per minimizzare i rischi per gli automobilisti. La polizia ha infatti chiuso la strada per il tempo necessario alla cattura.

Ora l’animale dovrà fare la profilassi sanitaria e poi sarà trasferita al Crasm, il centro recupero animali di Semproniano, un’oasi in cui gli animali vivono in ampi spazi aperti.