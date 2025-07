GROSSETO – Tornano alla carica i consiglieri Amedeo Gabbrielli (Forza Italia Ppe) e Valerio Pizzuti (Liberali e riformisti) e, dopo essersi detti entrambi preoccupati per l’impatto paesaggistico e ambientale dell’antenna 5G prevista a Rispescia, ora hanno presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente Erika Vanelli.

“L’installazione desta preoccupazione tra i residenti per la vicinanza alle abitazioni e per la mancanza di informazioni preventive sul cantiere, sui possibili impatti ambientali e per le implicazioni sulla copertura di rete nei territori limitrofi – dicono -. Appare necessario fare chiarezza sulla natura dell’intervento, sui suoi effetti e sulle responsabilità tecniche ed economiche dell’operazione”.

Nel documento i consiglieri comunali chiedono di sapere “se corrisponde al vero che l’antenna 5G da installare presso l’ingresso di Rispescia è la stessa attualmente posizionata sul Poggio dell’Enaoli; se è corretto affermare che non si tratti di una nuova installazione, ma semplicemente di uno spostamento dell’impianto già esistente; se risponde al vero che la nuova collocazione dell’antenna non consentirà più di servire adeguatamente le aree di Montiano e Magliano in Toscana”.

Inoltre viene chiesto “se è vero che i problemi di segnale nella zona di Rispescia erano dovuti alla mancanza di energia elettrica necessaria al funzionamento dell’antenna; se risponde al vero che l’antenna 5G situata sul Poggio dell’Enaoli sta funzionando meglio dal mese di dicembre grazie al potenziamento della linea elettrica da parte di Enel; qual è il canone pagato dal gestore al proprietario privato per l’alloggiamento dell’antenna sul Poggio dell’Enaoli; a quanto ammonterebbe il canone corrisposto dal gestore previsto per l’eventuale nuova collocazione; se le spese per la nuova installazione sarebbero interamente sostenute dalla ditta incaricata; se la ditta incaricata della nuova installazione è la stessa che ha realizzato l’impianto originario; se Vodafone è titolare sia dell’installazione che dell’antenna in questione”.