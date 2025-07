Le previsioni per oggi – giovedì 3 luglio

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate in tutta la provincia. Le massime toccheranno i 36 °C, le minime si manterranno intorno ai 21 °C.

Nord provincia (Follonica, Massa Marittima) : sole pieno e temperature fino a 36 °C. Ventilazione debole e condizioni di forte afa.

Centro (Grosseto città) : caldo intenso e cielo limpido, con valori tra i 21 °C e i 36 °C.

Amiata : più fresco in quota, con massime intorno ai 30–32 °C. Possibile sviluppo di nubi nel pomeriggio.

Sud provincia (Orbetello, Monte Argentario): giornata stabile con temperature comprese tra i 34 °C e i 36 °C. Mare poco mosso.

Le previsioni per domani – venerdì 4 luglio

La situazione si manterrà simile sul piano termico, ma aumenterà la possibilità di fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle aree montane.

Nord provincia : stabile al mattino, ma nel pomeriggio possibili temporali sui rilievi.

Centro (Grosseto città) : cielo in prevalenza sereno, con temperature sempre elevate fino a 36 °C.

Amiata : sviluppo di nubi con possibili rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera.

Sud provincia: sole e caldo persistente lungo la costa, con massime sui 34 °C.

Emergenza caldo: quattro morti in Italia

Il caldo di questi giorni non sta colpendo solo la Maremma. In tutta Italia le temperature hanno raggiunto punte di 40 °C. Purtroppo, sono già quattro le vittime confermate: due turisti in Sardegna, un camionista lungo l’autostrada A4 e un anziano di 85 anni a Genova. Le autorità sanitarie invitano a prestare la massima attenzione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Consigli utili

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Bere acqua frequentemente.

Indossare abiti leggeri e cappelli.

In caso di escursioni in montagna, portare con sé indumenti impermeabili per eventuali temporali.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo