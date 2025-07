GROSSETO – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali a partire dalle ore 13 di oggi, mercoledì 2 luglio, fino alle 22 di stasera.

Le precipitazioni, che localmente potranno essere anche di forte intensità, interessano tutte le zone interne della Toscana, con più probabilità in corrispondenza dei rilievi. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da colpi di vento e grandinate.

Domani, giovedì 3, potranno esserci possibilità di isolati temporali pomeridiani sui rilievi; colpi di vento e grandinate a carattere occasionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.