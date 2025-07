ORBETELLO – Cibi leggeri e a zero grassi. Pollo, frutta e verdure. Forse la cliente che ha tentato di rubare 70 euro di spesa alla Conad di Orbetello voleva iniziare una nuova dieta in vista della prova costume. Peccato che abbia tentato di rubarla invece di comprare la merce.

Due confezioni da tre lattine di tonno leggero, yogurt greco 0% di grassi. Formaggio spalmabile Piacersi, due polli, hamburger, zucchine, pomodori, affettati, formaggio, salsicce (forse uno sgarro al regime alimentare), pesche, verdure gratinate, fusi già cotti, melone già tagliato e sbucciato, cibo per gatti e sacchetti per l’immondizia.

È il supermercato a segnalare il tentato furto: «Una cliente abituale ,residente ad Orbetello ha tentato di superare le casse, senza pagare, con circa 70 euro di merce nello zaino. Probabilmente non era a conoscenza che da circa un mese sono stati installati anche in questo negozio gli stessi sistemi antifurto, integrati, presenti oramai da anni anche nei supermercati Conad di Grosseto e di Castiglione della Pescaia. Anche in questo caso la linea aziendale è sempre la solita: sono state fatte intervenire le forze dell’ ordine per procedere con la relativa denuncia»