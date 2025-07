GROSSETO – Uno spazio aperto, accogliente e attento ai bisogni del territorio. La Sezione soci Unicoop Etruria di Grosseto lancia lo sportello solidale, un progetto che mira a valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e a costruire un ponte concreto tra queste realtà e la cittadinanza.

Lo sportello nasce nell’ambito del progetto “Connessioni” di Unicoop Etruria e che è stato sviluppato dalla Sezione soci di Grosseto in collaborazione con alcune associazioni del territorio: Cisom, Auser filo d’argento, Grosseto città solidale, Abio, Alice, Agd e Avo.

Sportello solidale: quando e dove

Lo sportello sarà attivo due volte a settimana:

Il martedì, dalle 17 alle 19, nella sede della Sezione Soci in via Unione Sovietica (anche se presto sarà spostato all’Aurelia Antica)

Il sabato, dalle 10.30 alle 12.30, nello Spazio Soci Coop del centro commerciale Maremà

L’obiettivo è chiaro: offrire alle associazioni di volontariato del territorio uno spazio di visibilità e ascolto, in cui raccontare le proprie attività, intercettare nuovi volontari e soprattutto mettersi in relazione diretta con le persone e i loro bisogni.

Lo sportello solidale nasce come risposta concreta a un bisogno emerso nel tempo: quello di creare una rete attiva e riconoscibile tra chi si occupa del sociale e chi cerca un aiuto, un’opportunità o semplicemente un contatto umano. In un’epoca in cui le fragilità crescono e le solitudini si moltiplicano, il volontariato resta una risorsa essenziale e diffonderne la conoscenza è un impegno collettivo.

Il progetto “Connessioni”, tramite anche lo sportello, rappresenta un esempio di come la cooperativa lavora sul territorio aggregando le diverse realtà per rispondere ai bisogni di cittadini e cittadine.

Per informazioni, proposte o richieste di partecipazione allo sportello, è possibile rivolgersi direttamente alla Sezione Soci Coop di Grosseto.