ORBETELLO – Venerdì 4 luglio alle 20 presso l’idroscalo di Orbetello il laboratorio per la pace di Orbetello organizza un incontro sul significato culturale e politico del tema il “Mediterraneo: umanità oltre i confini e conflitti”.

“Lo scopo – dicono gli organizzatori – è quello di definire dal punto di vista storico. filosofico e politico l’idea che la nostra cultura non è solamente uno spazio geografico con dei confini ben precisi. Il “Mediterraneo” è ben altro, andare oltre i confini geografici e soprattutto oltre i conflitti che in questo momento stanno attraversando questo mare da sempre aperto alle contaminazioni di culture e tradizioni diverse tra loro”.

“Il laboratorio per la pace di Orbetello organizza una serata per cogliere e sviluppare ponti di solidarietà e contaminazione culturale attraverso i quali è possibile creare relazioni umane in cui la pace e non le guerre siano la base della nostra civiltà. La serata inizierà con un buffet sociale dalle ore 20 con prodotti vari che rappresentano le nostre tradizioni alimentari e gastronomiche e poi proseguirà alle ore 21:00 con il dibattito a cui parteciperanno i relatori invitati dal laboratorio stesso”.