FOLLONICA – Una persona è stata investita pochi minuti fa a Follonica, davanti alla stazione ferroviaria.

Il pedone stava attraversando la strada in via Bicocchi quando è stato investito. Sul posto due ambulanze di Croce rossa e Misericordia. Gli operatori hanno prestato subito soccorsi alla persona investita.

È intervenuta anche la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente oltre che per regolare la viabilità.

(foto Giorgio Paggetti)