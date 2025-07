MANCIANO – Momenti di apprensione questa mattina lungo la Strada Provinciale 159, che collega il centro abitato di Manciano alla località di Montemerano, a causa di un incendio divampato su un furgone in transito.

L’allarme è scattato stamattina, quando il conducente del mezzo, notando del fumo provenire dalla parte anteriore del veicolo, ha immediatamente arrestato la marcia accostando a lato della carreggiata. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in salvo, senza riportare ferite.

Il rogo, originatosi per cause ancora in fase di accertamento, ha rapidamente avvolto il mezzo e si è esteso anche alla vegetazione secca presente a bordo strada, alimentato dal caldo e dal vento.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, supportate dal personale del distaccamento permanente di Orbetello. Grazie all’efficacia e alla prontezza dell’intervento, le fiamme sono state contenute e spente prima che potessero causare danni maggiori o coinvolgere altri veicoli.

Non si segnalano feriti. L’area interessata è stata messa in sicurezza e la circolazione ha subito solo temporanei rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e bonifica.

Sono in corso le verifiche tecniche per risalire alle cause precise dell’incendio..