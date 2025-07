GROSSETO – Un recupero dal sapore amaro per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi di Enrico Vecchi non sono riusciti a imporsi allo Jannella contro l’Hotsand Macerata, cedendo il passo per 6-2. La partita, dopo una fase iniziale di studio tra i due roster, ha registrato un sussulto nel quarto inning quando entrambe le squadre hanno siglato il loro primo punto (per il Big Mat è stato McIlwain). Nel quinto tempo però è stato il Macerata a dilagare e a portarsi sul temporaneo 6-1. Nell’ottavo inning con Aloma Herrera i grossetani hanno provato a reagire ma non è stato sufficiente per colmare lo svantaggio maturato (foto di Noemy Lettieri).

Successione punti

Hotsand Macerata: 000 150 000

Big Mat Bsc Grosseto: 000 100 010

Battitori

Hotsand Macerata: Paolini 4 (1/5), Morresi 6 (0/3, Pascoli 0/0), Carrera Lopez 3 (1/4), Fabrizio DH (2/5), Leonora D. 5 (2/4), Leonora E. 7 (0/3), Di Turi De Frenza 2 (1/4), Oldano 8 (1/3), Noguera 9 (0/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/4), Aloma Herrera 5 (1/3), McIlwain 8 (1/4), Lopez 2 (2/4), Isenia 9 (1/4), Marucci 3 (0/4), Luciani 4 (0/3), Piccinelli 7 (1/4), Ludovisi DH (0/3).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Moreno Gomez (W, 5.0 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 SO), Rojas Zerpa (S, 4.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 7 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 3 SO), Rodriguez Jimenez (3.1 IP, 1 H, 1 BB, 2 SO), Isenia (1.0 IP, 3 BB).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Simone Menicucci

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini